¿Qué pasará con Alma Ibarra, boxeadora que fue secuestrada virtualmente?

XALAPA, Veracruz.- Las posibilidades de que Alma Ibarra, la boxeadora que fue secuestrada virtualmente en Veracruz, asista a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se redujeron drásticamente, luego de que no fuera registrada como titular para el preolímpico continental (donde pelearía la plaza a las Magnas Justas), por la Federación Mexicana de Boxeo Amateur (FMBA).

"Sólo sabíamos que no se presentó al pesaje. Hasta ese momento no sabíamos que había sido secuestrada o extorsionada", dijo Ricardo Contreras, presidente de la FMBA a EL UNIVERSAL Deportes . "Por eso sólo la apuntamos al certamen cómo reserva. Esto significa que no peleará si la otra boxeadora, la titular, está sana".

El titular de la FMBA específica que el mismo día que terminó torneo cuadrangular en Veracruz (al que había asistido Ibarra) su organismo tenía que mandar los nombres de los boxeadores seleccionados para el preolimpico continental, que se realizará en Buenos Aires entre la última semana de marzo y la primera de abril.

Contreras dice que la opción que propondrá es que Ibarra sea la representante mexivñcana en un preolimpico mundial que se disputará en París, en el próximo mes de junio.

"Sería lo más justo que podemos hacer por ella", agregó Contreras.

Sin embargo, hay voces que dicen que la peleadora aún podría acudir al torneo eliminatorio de la capital argentina. Miguel Torruco Garza, titular de la Comisión Nacional de Boxeo (Conabox), mencionó a este diario que el organismo que preside buscará que se discuta su caso.

"Su caso fue algo especial. Es por eso que nos sentaremos a discutir con la Conade y la FMBA si se puede hacer una pelea eliminatoria en otra fecha antes del preolimpico continental", mencionó Torruco Garza.