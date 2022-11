Qatar 2022: Prohíben entrada a estadio a periodista con camisa con arcoíris

QATAR.-Un periodista de la cadena CBS ha sido sacado de un estadio en el Mundial de Qatar 2022 por traer una camisa que traía dibujada un arcoíris.

Grant Wahl escribió en su cuenta de Twitter:

El guardia de seguridad se negó a dejarme entrar al estadio para el partido entre EU y Gales. “Tienes que cambiarte de camisa. No está permitido”".

Wahl señaló que un momento después de tuitear eso, un guardia le arrancó a la fuerza el teléfono de las manos.

“Pasó casi media hora. Un guardia de seguridad me dijo que mi camisa era “política” y no estaba permitida. Otro se negó continuamente a devolverme mi teléfono. Otro guardia me gritó mientras estaba de pie encima de mí (ya estaba sentado en una silla) que tenía que quitarme la camisa”, afirmó.

Después detalló que “se le acercó un comandante de seguridad”. “Dijo que me estaban dejando pasar y se disculpó. Nos dimos la mano”.

“Uno de los guardias de seguridad me dijo que solo estaban tratando de protegerme de los fanáticos que podían dañarme por usar la camiseta”.

Ante el incidente un qatarí dijo que estaba orgulloso por lo que había pasado.

“Como qatarí estoy orgulloso de lo que pasó. No sé cuándo se darán cuenta los occidentales de que sus valores no son universales. Hay otras culturas con valores diferentes que deben ser igualmente respetadas. No olvidemos que Occidente no es el portavoz de la humanidad”, indicó @binnahar85.

As a Qatari I’m proud of what happened.

I don’t know when will the westerners realize that their values aren’t universal. There are other cultures with different values that should be equally respected.



Let’s not forget that the West is not the spokesperson for humanity. https://t.co/Oa8zvmk6P7— د. نايف بن نهار (@binnahar85) November 21, 2022

Las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales en Qatar.

Sin embargo, la FIFA mencionó que la bandera del arcoíris sería bienvenida en la Copa del Mundo.

A pesar de eso, el régimen de Qatar ha dicho muy poco sobre el tema, lo que generó preocupaciones de que las cosas serían diferentes en el terreno.