QB´s sustitutos han cumplido en NFL

NUEVA YORK, EU.- La gran palabra en el inicio de la temporada es: cambios. Ocho quarterbacks que fueron suplentes en los campos de entrenamiento iniciaron como titulares esta semana, y la mayoría no lo hizo mal.

Daniel Jones, quien remplazó en los Giants al dos veces ganador del Super Bowl, Eli Manning, fue el que mayor reconocimiento recibió al encabezar un regreso de 18 puntos contra Buccaneers.

Jones no estuvo sólo en los elogios. Kyle Allen de Carolina lanzó cuatro pases de touchdown en una victoria sobre Arizona. La lesión de Cam Newton ya no preocupa tanto, al punto que desde ayer indicaron que no jugará, por lo que la semana se planeará con Allen al mando del primer equipo.

Teddy Bridgewater fue eficiente en la victoria de los Saints en Seattle, Jacoby Brissett continuó preciso en la victoria de los Colts sobre Atlanta, y Gardner Minshew llevó a los Jaguars a una victoria sobre los Titans el jueves.