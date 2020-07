Pumas suplica a sus fanáticos no presentarse al CU por bien de su salud

MÉXICO – La presencia de los fanáticos de Pumas de la UNAM en las afueras del Estadio Olímpico Universitario, no fue nada de que aplaudir para los integrantes del equipo, pues Andrés Iniestra, les recomendó que mejor permanezcan en sus casas y tomen precaución ante la fuerte propagación del Covid-19.

Los aficionados hicieron acto de presencia este martes en el recinto de los universitarios para apoyar a su equipo en el encuentro contra las Águilas del América en la Copa por México. Pero la preocupación de que pueda haber contagios es más grande para la institución, por lo que deseó que no vuelvan a reunirse afuera del recinto en los próximos juegos.

“Nos encanta el apoyo de la afición con nosotros, pero pedirles que no jueguen con su propia salud. Es un tema muy fuerte que no es de risa, no es de broma y es algo muy serio. Pedir que tomen precaución y no se expongan”, declaró.

En la rueda de prensa que se celebró también Iniestra habló sobre su carrera con Pumas, donde se le otorgó la responsabilidad de convertirse en capitán del club, la decisión se tomó con todo la plantilla presente por medio de votos y declaró que será apoyado por un segundo capitán, quien será anunciado en los próximos días.

"Seguro tocará que se anuncien, pero hay una votación. Decidimos que se nos hacían mucho tres y ahora solo son dos (capitanes). Hay un grupo de líderes, que son gente de más experiencia y nos apoyamos mutuamente para la toma de decisiones y seguramente después se sabrá quiénes son. Me siento halagado que se tome esta decisión. Hay una responsabilidad de quienes han pasado por aquí. Tengo gente a mi lado que podría portarlo igual y a responsabilidad la tomo y no tengo problema con eso. Ahora hay que dar resultados con este club”, sentenció.

Tambien añadió que no descarta la posibilidad de poder llegar a ser convocado para representar a la Selección Mexicana en las próximas competencias e inclusive sueña con poder disputar una Copa del Mundo, pero afirmó que todo se determinará por medio de un proceso para alcanzar su meta.

“No me trato de comparar con los demás y llegue o no llegue, no me quita el sueño, pero para todos los jugadores es lo mejor que nos podría pasar y eso llega en manos del cuerpo técnico. Si no llega es porque no hemos hecho las cosas o los méritos necesarios para estar ahí y un sueño mío es estar en selección”, finalizó.