Pumas reporta un caso positivo a Covid-19 previo al partido contra FC Juárez

MÉXICO – El futbol mexicano tiene que sobrevivir con las nuevas normas sanitarias impuestas por la Liga MX para no seguir presentando casos positivos por Covid-19 y para que el certamen de Guard1anes 2020 no se cancele en lo absoluto, por lo que una de sus obligaciones es someter a sus jugadores y personal a las pruebas para detectar si son potadores o no del virus previo a cada fecha y rumbo a su partido de la jornada 3 Pumas de la UNAM reportó a un jugador infectado.

El club capitalino utilizó las redes sociales para notificar sobre el contagio de un jugador del equipo de la Primera División, donde también añadió que actualmente ya no se encuentra formando parte del equipo y está cumpliendo con la cuarentena obligada como parte de su recuperación.

"Tras realizarse las pruebas de laboratorio para la detección del SARS-CoV-2 en el primer equipo varonil, uno de nuestros jugadores dio positivo a COVID-19", indicó el equipo.

Por el momento se desconoce el nombre del futbolista afectado y Pumas no tiene ninguna intención de sacarlo a la luz, ya que aclaró que mantendrán su nombre oculto por cuestiones de privacidad y respeto hacia él. La buena noticia es que el jugador se mantiene estable y es asintomático.

Desde que el futbol mexicano regresó a las andadas después de más de 4 meses de inactividad por la pandemia del Coronavirus con el torneo de Guard1anes 2020, la mayoría de los clubes han reportado una fuerte cantidad de contagiados, hasta el momento el club de Pumas solo ha registrado a tres enfermos.