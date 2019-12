Pulido reveló que quisieron cambiarlo a Rayados, pero él se rehusó.

Alan Pulido explicó su decisión de salir de Chivas hacia el Sporting Kansas City de la Major League Soccer (MLS), asegurando que negociaba su extensión durante la gestión del antiguo director general del equipo, José Luis Higuera, pero todo se vino abajo a la llegada de Ricardo Peláez.

"Yo ya tenía una plática de hace año y medio con la directiva, de que me iban a renovar un contrato. En su momento, cuando estaba el otro directivo (Higuera), me querían mandar a Rayados, yo no quería, pero simplemente me dijeron: 'Te tienes que ir', hay cosas que pasan y que mucha gente no ve.

Me dijeron un día que me iba para allá (Monterrey), pero yo no quería irme y al final logré quedarme en Chivas, entonces me habían comentado que me iban a aumentar dos años más, que no me iba, que al final me quedaba", relató el delantero en entrevista para ESPN.

Pulido, uno de los campeones de goleo del pasado torneo, admitió que deseaba quedarse en el Rebaño Sagrado un par de años más, pero nunca se le renovó su contrato, por lo que optó por emigrar a la MLS.

“Cumplí todos los sueños que me propuse. Tomé esta decisión por mi familia y por mi futuro. No me gusta el conformismo, me gustan los retos y cumplir mis sueños. Es una buena oportunidad que no puedo desperdiciar”, afirmó.

Sin embargo, no descarta regresar a Guadalajara en un futuro.

“Estoy agradecido por todo lo que me dio el equipo. Amo a toda la afición y sé que en algún momento voy a volver a defender esos colores”, concluyó.