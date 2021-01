Puebla le pega a Cruz Azul en el Estadio Azteca y Juan Reynoso sigue sin ganar

CIUDAD DE MÉXICO-. En su segundo partido como director técnico de Cruz Azul, Juan Reynoso no pudo sacarse la espinita de la primera jornada y su equipo volvió a perder con el mismo marcador de 1-0.

El entrenador peruano enfrentó a su ex equipo Puebla este sábado, al que clasificó a la liguilla del pasado Guard1anes 2020, pero su Cruz Azul sigue sin anotar ningún solo gol después de dos fechas disputadas.

El equipo poblano se metió al Estadio Azteca para vencer a ‘La Máquina’ 1-0, con una anotación de Cristian Tabó en el minuto 9, tras un despeje del portero Antony Silva, una peinada de Santiago Ormeño, regates en el área de Omar Fernández y la definición del uruguayo.

Cruz Azul no tuvo disponibles a Pablo Aguilar ni a Luis Romo para este compromiso, por lo que Juan Reynoso se vio obligado a realizar modificaciones en el once, pero no fueron suficientes para sumar los primeros puntos del torneo.

La racha invicta de los poblanos sobre los capitalinos ha crecido todavía más, pues la última vez que Cruz Azul venció a los camoteros fue en el Apertura 2018.