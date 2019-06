Pudiera definirse la próxima semana el futuro del GP de México

CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que a más tardar la próxima semana se dará a conocer la decisión si el Gran Premio de la Fórmula Uno se mantendrá en la CDMX.

"Hemos hecho un esfuerzo muy grande organizadores de la F1, Ocesa y el gobierno de la ciudad para que se quede la carrera", mencionó en conferencia de prensa.

Sheinbaum mencionó que son cerca de 800 millones de pesos lo que pagaban entre el gobierno federal y el de la CDMX para mantener la carrera, por lo que decidieron que era un gasto demasiado oneroso y que era mejor que ese dinero fuera solventado por la iniciativa privada.

La Jefa de Gobierno fue cuestionada sobre quienes eran esos empresarios que estarían negociando para mantener el Gran Premio en el país.

"Aún no puedo revelar esos detalles, porque no está amarrada esa situación. Pero es un hecho que no queremos que se vaya la carrera, porque atrae turismo y deja una buena imagen en la ciudad", sostuvo.