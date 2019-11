"Pude tener el nivel de Messi y Cristiano": Wesley Sneijder

Wesley Sneijder, considerado uno de los mejores futbolistas holandeses de los últimos tiempos, aseguró que en su carrera se pudo haber desempeñado con nivel mucho mayor.

Y es que después de haber terminado su contrato con el Al-Gharafa de Qatar, el futbolista decidió retirarse tras 16 años como futbolista profesional, sin embargo, opinó que pudo haber sido como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Tengo que ser honesto. Si hubiera estado comprometido al 100%, me habrían recordado al nivel de Messi y Cristiano. No es que no pudiera hacerlo, simplemente no tenía ganas. Preferí disfrutar de mi carrera tanto dentro como fuera del campo. Gané todo lo que se podía ganar, así que no me arrepiento", expresó en entrevista para Fox Sports NL.