Protestan contra jugadores del América; queman la bandera del club

Cd. de México.-La bandera del Club América quedó en cenizas.



El acto fue realizado por mujeres que, mientras la quemaban, gritaban con rabia para condenar la burla de hombres hacia lo que ya se volvió un himno viral feminista: "Un violador en tu camino".



Esta semana, un grupo jugadores de la liga Sub 17 del América mezcló el canto como un remix y lo bailaron con movimientos provocativos y entre risas.



El video viralizado en redes sociales causó indignación, por lo que varias mujeres decidieron responder en público y mostrándoles precisamente el mismo himno y la coreografía, con letra adaptada para condenarlos.

Búrlate de mi hija muerta, ven a bailar con nosotros", gritó una de las mujeres ayer en la Glorieta de Insurgentes mientras golpeaba con ritmo una cacerola para expresar su coraje.



Inicialmente, las manifestantes planeaban bailar frente al Estadio Azteca, símbolo del equipo en cuestión, para reprochar a los jugadores y a quienes no les perdonan las burlas.



Pero la inseguridad que perciben y padecen a diario las hizo cambiar de opinión y optaron mejor por la Zona Rosa, donde buscaban que sus gritos resonarán en la sede de la Policía.



"Los feminicidios no son burla, las violaciones no son burla, la inseguridad no es de burla, se burlan porque ellos no sienten miedo de salir solos, de no regresar, de que no te puedas vestir y hacer lo que quieras porque puedes provocar. Según ellos, es indignante que se mofen de esto", dijo otra participante.



Ni su nombre ni su rostro son exhibidos porque, dicen, prefieren gritar así para llamar la atención y no que la juzguen por la calle al revelar su identidad.



Así, frente a pintas en el suelo y las letras CDMX vandalizadas, por protestas anteriores, se colocaron vendas en los ojos y paliacates a media cara para la protesta.



"Somos malas, podemos ser peores", gritaron al finalizar, para después recoger las cenizas de la bandera americanista y cerrar con aplausos, con la promesa de repetir el performance, así como los destrozos y los vidrios rotos para exigir justicia.



En tanto, el performance de protesta se replicó también en la sede de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, donde participaron mujeres que laboran en el organismo.