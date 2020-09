¡Propuesta de "Otro Rollo! Maradona pidió una laptop y una pizza para salir en el programa

MÉXICO – Uno de los programas con más audiencias en la República Mexicana y que dio un gran repunte en la televisión mexicana a finales de los años noventa e inicio de los 2000 al tener como invitados a personalidades de nivel internacional y aunque muchos se imaginaban que su presencia en el show pudiera tener un alto costo, en realidad solo uno fue quien puso un precio para salir al aire.

Jordi Rosado, uno de los miembros más importantes del show y quien mantiene una amistad con el protagonista Adal Ramones, ya que ambos son “compadres”, fue quien hizo esta loca confesión de que una personalidad importante quiso negociar su presencia en el programa, estamos hablando del histórico exfutbolista argentino Diego Maradona.

“¿Saben quién fue el único que pidió dinero? Diego Maradona. Yo negociaba a los artistas, especialmente a los internacionales y de repente (me dicen) es de Maradona, quiere hablar su mánager contigo. Nos cobró 300 mil pesos, pero le dije ‘no hay manera’; de entrada, nosotros no pagamos, no tenemos ese presupuesto. Por lo que dijimos ‘no se puede’. Me dijo que lo pensara, pero no tenía nada qué pensar, nadie ha pedido un peso. Me preocupé porque dije ‘sí está muy jodido este cabrón’", declaró.