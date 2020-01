¿Problemas con su hija? De Rossi prefiere a su familia sobre Boca; anuncia retiro

BUENOS AIRES, Argentina.- El futbolista Daniele De Rossi anunció en conferencia de prensa que se retirará del balompié para estar con su familia, y no por problemas con su hija mayor, como se había rumorado. Por tal motivo, el italiano habló con Juan Román Riquelme para rescindir su contrato, que concluía hasta junio.

"Es una decisión, quiero aclarar que no tengo problemas con mi familia, no tenemos problemas de salud, nadie habló de enfermedades de nada. Tengo necesidad de acercarme a mi hija y a mi familia, ella me extraña y yo la extraño y nada más", expresó.

El centrocampista dejó en claro los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de irse de Boca Juniors, y expresó lo que el club argentino significa para él y lo que se llevará a casa después de esta aventura de seis meses.

"Necesito regresarme a mi casa y claro me despido del futbol. Fue una aventura distinta a lo que fue mi vida. Nunca pensé que iba a poder amar tanto a un club que no sea Roma", expresó quien fuera campeón del mundo en Alemania 2006.

Finalmente, De Rossi dejó al aire su futuro, asegurando que quiere seguir en el futbol, desde otro ámbito.

"Tengo que ver cómo evoluciona mi vida post-fútbol, pero mi camino está claro. Tengo deseo de ser entrenador. Quiero estudiar y aprender cosas en este mundo. Voy a tener meses de vacaciones y voy a disfrutar siempre estando junto al fútbol", manifestó.

Con los Xeneizes únicamente disputó siete partidos, cinco como titular, y marcó un solo gol.