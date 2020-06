Pretemporada de la NFL iniciaría según lo previsto pese a pandemia

En foto de archivo del 15 de agosto del 2019 el corredor de los Texans de Houston Karan Higdon en una práctica con los Lions de Detroit en Houston. El jueves 25 de junio del 2020 la NFL dice que aún tiene planes de realizar los campamentos de entrenamientos iniciando a finales de julio aunque se han comenzado a discutir planes de contingencia. | Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved, AP