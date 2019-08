Presidente del Salamanca desmintió declaraciones de 'Chiquimarco'

SALAMANCA, España.- El presidente del Salamanca UDS de la Segunda División B de España, Ulises Zurita, aclaró en conferencia de prensa que el despido de Marco Antonio Rodríguez se debió al comportamiento que el ex árbitro internacional tomó.

Podría decirte no una, sino 'n' cantidad de citaciones que se dijeron, pero en este momento, para guardar la cláusula de confidencialidad, no te puedo comentar ninguna. Sin embargo, todo lo que el señor (Marco Rodríguez) ha dicho está fuera de la realidad. Él no renunció, nosotros lo cesamos. Yo hablé con él y le dije que quedaba desligado del equipo.