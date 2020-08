Presidente del Napoli muestra su furia contra la UEFA

ITALIA – La ciudad de Barcelona volvió a sufrir una caída considerable y dio un retroceso considerable en su pelea contra el Covid-19, lo que ha causado una gran preocupación en la UEFA, ya que está por disputarse los Octavos de Final de la Champions League y el club Barcelona recibirá al Napoli en el Camp Nou el próximo 8 de agosto, algo que no se le haces hace muy prudente a los italianos.

El principal en desatar su furia y su inconformidad en contra de la UEFA fue el presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, quien no titubeó para alegar que es una locura la decisión de no postergar el partido y mandar a sus jugadores a una zona donde la propagación del virus ha vuelto a nacer, lo que causa su temor de que puedan contagiarse.

"La UEFA no ve, no escucha y no habla. Espero, por el bien de ellos, que si vamos allí no pase nada. Si no, como decían en 'El Gladiador', se desatará el infierno", declaró.

España ha vuelto a colocarse en zona de peligro por los nuevos brotes que han surgido en estos últimos días y para Laurentiis es algo ilógico que los planes no hayan sido modificados para no arriesgar la salud de los atletas y cuestionó por qué los partidos restantes no se pueden jugar en Portugal, como lo están haciendo con la Final 8, donde los clubes se mudarán a Lisboa para seguir con la competencia.