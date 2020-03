Presidente de la Liga de España se niega a cancelar temporada

ESPAÑA – Negación rotunda en cancelar por completo la Liga de España, el presidente de la liga, Javier Tebas, afirmó que buscará la forma de que la temporada 2020 pueda concluirse en tiempo y forma, debido a que hasta el momento se encuentra suspendida por la pandemia del coronvirus.

El presidente argumentó que la competencia tiene que reanudarse lo más pronto posible, debido a que las perdidas económicas podrían ser muy grandes, dando un estimado del 25 por ciento en derechos audiovisuales y daños monetarios que se podrían perder si la liga no continua.



''He estado trabajando mediante conversaciones telefónicas y videoconferencias durante todo el fin de semana con instituciones europeas, presidentes de clubes españoles, porque hay que coordinar y viene una semana muy importante'', comentó.

Tambien señaló que se esta trabajando con otras federaciones internacionales como, Italia, Alemania y varios paises vecinos, que buscan una solución para poner en funcionamiento sus ligas.

"He tenido contactos con Italia, Alemania y otros presidentes de Ligas. Estamos trabajando en dar una solución porque el coronavirus es un tema de salud y para la salud están los médicos, nosotros estamos para dar una solución al problema económico que se va a plantear, qué pasa con los cerca de 100 contratos audiovisuales que tenemos en todo el mundo. Si no retransmites la señal no vas a poder cobrar, eso está claro'', sentenció.

Aseguró que los encuentros serán reprogramados para que no se puedan empalmar con otros enfrentamientos de otras competencias y así poder finalizar la temporada.

'Estamos para cuadrar los calendarios, estoy convencido de que podremos finalizar LaLiga'', finalizó.



Información por Diez.