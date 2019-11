Presidente de Gimnasia, ‘esperanzado’ en que Maradona regrese

BUENOS AIRES, Argentina.- El presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata, Gabriel Pellegrino, dijo este jueves que todas las agrupaciones políticas del club se unieron y que por eso está "muy esperanzado" en que Diego Maradona revierta su renuncia como entrenador del equipo.

"Maradona lo aclaró antes de estar, unos días, esperemos, lejos de Gimnasia: estaba comprometido con la unidad y al no haberla renunció", explicó el directivo al canal TyC Sports.



El campeón del mundo con Argentina en México 1986 dimitió este martes porque no hubo unidad con miras a las elecciones presidenciales del sábado y porque Pellegrino, que lo llevó al club, no iba a participar.

Este jueves, las agrupaciones decidieron unirse y ofrecerle a Pellegrino integrar la comisión directiva con el objetivo de que Maradona regrese al banquillo.

"Ahora estamos en condiciones mejores que antes. Estoy muy esperanzado, en un gran porcentaje", señaló Pellegrino.

El presidente del club dijo que le "encantaría" que Maradona dirija este domingo ante Arsenal en la decimocuarta jornada de la Superliga Argentina.

Cientos de hinchas de Gimnasia se organizaron para ir este jueves por la tarde desde el club hasta la casa del entrenador a pedirle que revierta su renuncia.

"Si Diego da una respuesta positiva, no van los micros", sostuvo Pellegrino.

'Pelusa' asumió en Gimnasia y Esgrima La Plata el 8 de septiembre.

El Lobo estaba en zona de descenso a la Segunda División y solo había sumado un punto de 15 posibles.

Con Maradona en el banquillo, Gimnasia y Esgrima cosechó un balance de 5 derrotas y 3 victorias y sigue en la zona roja de la clasificación.