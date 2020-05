Presidente de AMFpro asegura se aprovechó contingencia para eliminar Ascenso MX.

El presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFpro), Álvaro Ortiz, aseguró que la Liga MX se aprovechó de la contingencia sanitaria en México por el coronavirus para hacer los cambios ya conocidos en el Ascenso MX.

Lo que ha pasado en el futbol mexicano ha sido un tema delicado, encontraron la pandemia como el momento de realizarlo, sabían que no se podría hacer nada desde nuestras casas. No nos hicieron caso, no quedó otra alternativa más que buscar los derechos que nos corresponden ante la máxima instancia en el futbol que es FIFA”, señaló en entrevista con Marca.

Lamentó que Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, no se haya pronunciado al respecto, así como la falta de apoyo a la que se enfrentan los futbolistas.

“Llegó el momento de no quedarnos callados, a las instancias que sean, sería importante que el Presidente de la FMF saliera a hablar y no lo ha hecho, el futbolista se siente solo. Estamos luchando contra varias generaciones de futbolistas que no han hecho nada, no podemos bajar los brazos, solo estamos buscando el derecho que nos corresponde”, indicó.

Finalmente, mencionó que el nombramiento de Carlos Salcido como el presidente de la Liga de Balompié lo deslinda de la AMFpro, pero lo podrán aconsejar.

"Salcido es de los fundadores de esta asociación, no podríamos tener afiliados de la Liga de Balompié, porque nosotros estamos afiliados a la FMF, pero podríamos asesorar”, concluyó.