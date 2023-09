Presentan en el Senado “Ley Hermoso” contra acoso sexual a mujeres deportistas

CDMX.- En el Senado de la República, se ha propuesto la "Ley Jennifer Hermoso", que comprende un conjunto de modificaciones con el propósito de establecer entornos seguros en el ámbito deportivo para niñas, adolescentes y mujeres, con el fin de prevenir situaciones de acoso y abuso sexual en México.

La senadora Josefina Vázquez Mota, respaldada por senadores de diversos partidos políticos, ha presentado esta propuesta legislativa. En su argumento, destacó que en México, siete de cada diez niñas abandonan la práctica del fútbol debido a la ausencia de lugares seguros, así como a las agresiones y el acoso sexual perpetrados por entrenadores.

Durante la sesión ordinaria y en tribuna expuso que existen testimonios de futbolistas mexicanas que han tenido que emigrar a Estados Unidos frente a casos de acoso sexual por parte de directivos o entrenadores, pero esa práctica ocurre en prácticamente todos los deportes en México.

Recordó el caso de la futbolista de la Selección de España, Jennifer Hermoso, quien luego de ganar la Copa del Mundo, fue besada sin su consentimiento por parte del presidente de la federación de futbol de España, Luis Rubiales, quien se negó a renunciar al cargo y negó el acoso y abuso contra la deportista.

Expuso que no es un caso aislado en España y narró el caso de Saraí, niña de 11 años, que jugaba basquetbol en Cuautla, Morelos.

Me gustaba mucho jugar basquetbol, jugaba con mis amigas en la tarde, hasta que el entrenador se empezó a vestir donde nosotras nos cambiamos. El entrenador nos veía, mientras metía sus manos en sus pants y nos amenazaba que, si decíamos algo, no nos metería al partido. Me costó mucho decirles a mis papás porque yo quería seguir jugando, pero no pude seguir haciéndolo”