Presentan a Javier Aguirre con el Leganés

MADRID, España.- Javier Aguirre fue presentado esta mañana con el Leganés en las instalaciones del club, donde su primer compromiso será el enfrentamiento contra la Real Sociedad, buscando su segunda victoria de la campaña.

El entrenador mexicano lanzó un mensaje a sus jugadores, asegurando que aquellos que no estén de lleno con el equipo, saldrán de él, aprovechando que el mercado de fichajes de invierno se abre el próximo mes.

Vinieron los capitanes conmigo, se presentaron. Con dos de ellos ya había trabajado en el Atlético. Vinieron además los otros dos. He hablado con seis o siete y si no estaban comprometidos más les vale que estén porque, si no, ya saben que está diciembre aquí al ladito. Lo tenemos fácil”, manifestó el ‘Vasco’.

Actualmente, el equipo de Madrid es el último lugar de La Liga, con tan solo cinco puntos de 36 posibles. Por tal motivo, Aguirre dio a conocer las razones por las que decidió aceptar la propuesta del club que está al borde del descenso.

“La clave para venir al Leganés es que me miraron a los ojos y me abrieron el corazón y no lo dude ni un segundo”, expresó el director técnico.

Este será la quinta plantilla que el ex jugador dirija en España, después del Osasuna, Espanyol, Zaragoza y Atlético de Madrid.