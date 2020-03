Premier League no cancelará juegos de fin de semana por coronavirus

INGLATERRA – A pesar de que la pandemia del coronavirus está afectando a la sociedad a nivel mundial, la Premier League informó a través de un comunicado que los encuentros que están pactados para el próximo fin de semana se celebrarán sin ningún problema.

"Con respecto al último anuncio del Gobierno esta tarde, todos los partidos de la Premier League seguirán adelante como estaba previsto este fin de semana. El primer ministro aseguró que todos los eventos deportivos deben tener lugar con normalidad por ahora, aunque también indicó que el Gobierno está pensando en suspender grandes eventos públicos, como puedan ser los deportivos", añadió.

Serán un total de diez enfrentamientos los que se disputarán este fin de semana, los que destacan Liverpool vs. Everton, Manchester United vs. Totteham, Manchester City vs. Burley FC, Wolverhampton vs. West Ham, entre otros.

La situación cada vez se complica más por las cancelaciones de juegos y de ligas en todas partes del mundo, recientemente la UEFA canceló los encuentros de vuelta de la Champions League de Manchester City vs. Real Madrid y Juventus vs. Olympique de Lyon.

La Premier League ha suspendido encuentros, pero la liga sigue marchando a pesar del peligro por los que pueden pasar los equipos y los aficionados que asistan a los encuentros, el miércoles no se celebraron los enfrentamientos de Manchester City vs. Arsenal.

La Premier informó que siguen de cerca las situaciones de los jugadores que están infectados o con síntomas, como Benjamin Mendy, Lateral de Leiscerter City, quien se mantiene en cuarentena debido a que un familiar de el está en el hospital por tener síntomas

"Seguiremos trabajando conjuntamente con los clubes, el Gobierno, la FA, la EFL y otros agentes relevantes para asegurarnos de que los planes de contingencia apropiados tiene lugar", finalizó.



Información por ESPN.