Prefieren Tiburones Rojos de Veracruz el silencio

CIUDAD DE MÉXICO.- En Veracruz decidieron callar sobre el caso de "Bernardo N".



CANCHA buscó una postura de parte de los Tiburones Rojos de Veracruz, tanto de Fidel Kuri Grajales, dueño del club jarocho, como de José Luis González China, director de fuerzas básicas de la institución, pero no hubo tal.



Ni de manera directa, ni a través del director de Medios del equipo, Antonio López, quien refirió que no tenían nada que decir al respecto.



Del otro tema, de José Luis González China y Fidel Kuri Grajales, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en eso; eso no fue aquí y no fue con nadie que trabaje en la institución", explicó López vía telefónica.