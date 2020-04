Postergación de JJ.OO. podría repercutir en la gimnasta estadounidense Simone Bies

ESTADOS UNIDOS - Su fecha de nacimiento (14 de marzo de 1997), le impidió ir a los Olímpicos de Londres 2012, al no tener la edad mínima (16 años) para competir en la gimnasia.

Ahora, el aplazamiento de Tokio 2020 amenaza a la estadounidense Simone Biles para alcanzar el sobrenombre de la Reina de los Juegos.

Con su 1.42 m de estatura, Biles es la atleta más dominante de la actualidad que se encaminaba este verano a continuar con su hegemonía en Tokio, hasta que el coronavirus cambió el panorama.

Con el desplazamiento de los Olímpicos a 2021, el futuro de la pequeña gigante de Texas es incierto, pues aunque se mantiene en la cima con más medallas mundiales que cualquier otra gimnasta, su edad vuelve a estar en contra.

Para muchos expertos, Biles es la gran favorita, sin importar cuándo se celebren los Olímpicos; no ha perdido una competencia completa desde 2013, pero con 24 años de edad, la estadounidense ya es una veterana para este deporte.

Según datos proporcionados por Olympedia.org , sólo tres gimnastas artísticas femeninas mayores de 22 años han ganado algún oro olímpico desde 1972: Elvira Saadi (24 años) y Ludmilla Tourischeva (23) en el equipo en 1976, y Sanne Wevers (24) en la viga de equilibrio en 2016. La de mayor edad que ganó el oro individual en ese periodo fue Simona Amanar en Sidney 2000, apenas unas semanas antes de cumplir 21 años.

Este año Biles ya se encontraba en el procesos de superar los límites curva de envejecimiento, y con un año más, su cuerpo también añadirá el desgaste de las extenuantes jornadas de entrenamiento, sumado a la presión mental.

“No he decidido no hacerlo [participar en Tokio], pero no he decidido realmente qué quiero hacerlo”, dijo Biles sobre su participación en los próximos Olímpicos.