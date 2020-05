Por su mamá y no por Brady, asegura Gronkowski, llegó a Bucaneros

Rob Gronkowski, nuevo jugador de los Tampa Bay Buccanners, descartó que fuera Tom Brady la principal razón por la cual decidió llegar al equipo de Florida, aunque indicó que si fue un factor importante.

“Todos me siguen preguntando si Tom me trajo a Tampa. Obviamente que ayudó la llegada de Tom, pero él fue como el aperitivo, hay otra razones también”, reconoció el ex Patriota en entrevista con Ellen DeGeneres.

Fue la oportunidad de poder ver a su madre más seguido la cual lo terminó de convencer de firmar por los ‘Bucs’, señaló.

El platillo principal, la razón principal por la que vine a Tampa a jugar es porque mi madre vive a dos horas. Ella puede ir a todos los partidos, a todos nuestros ocho partidos como locales. Cuando tenga días libres, está a dos horas de mí y la puedo ir a ver. Está muy emocionada”, admitió el tight end.

En caso de que la campaña 2020-21 de la NFL continúe en pie, ‘Gronk’ y Brady debutarán con Tampa en la Semana 1 el 13 de septiembre frente a los New Orleans Saints.