¿Por qué pelón? Mourinho lo explica todo

Luego de que hace unos días José Mourinho sorprendiera a todos con su nuevo corte de cabello, habló sobre el porque de su decisión.

A veces me lo corto así, a veces me gusta sentir el frío en la cabeza y cambiar un poco. Pero esta vez no fue por eso. Esta vez me quedé dormido y cuando desperté tenía tal desastre que le dije al peluquero que me cortara con la del uno", expresó el entrenador del Tottenham entre risas.