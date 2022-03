¿Por qué acusan a David Medrano de dar "información falsa" en redes sobre el Querétaro-Atlas?

QUERÉTARO-. David Medrano fue uno de los primeros reporteros en dar información sobre los actos de violencia presentados en el Querétaro-Atlas disputado el pasado sábado, pero esto le ha traído críticas.

El famoso reportero de TV Azteca, al poco tiempo después de lo ocurrido en el Estadio Corregidora, soltó un tweet en que le dio como "información extraoficial" el fallecimiento de 17 personas.

Pero después de la noticia que soltó el insider del futbol mexicano, las autoridades de Querétaro, encabezadas por el gobernador, Mauricio Kuri, aseguraron que ninguna persona murió en la pelea campal.

David Medrano recibe varias críticas

Días después de lo que sucedió en el Estadio Corregidora, varios fans han cuestionado a David Medrano, al preguntarle de dónde sacó la cifra de 17 fallecidos, pero el reportero mexicano se ha encargado de mantener su postura.

"Información de una fuente. Pero yo asumo la responsabilidad. Siempre he pensado que es el riesgo de quienes buscamos la nota. Asumo la responsabilidad y por ello no he borrado la publicación", respondió en uno de los tweets.