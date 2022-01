¿Por qué 'Chucky' Lozano no fue convocado por Napoli para el partido contra Juventus?

TURÍN, Italia-. Napoli enfrentó a Juventus este jueves en partido de Liga Italiana, uno de los rivales más complicados, pero el club napolitano no convocó al extremo mexicano, Hirving 'Chucky' Lozano.

Sin el 'Chucky' Lozano en el plantel, el director técnico Luciano Spalletti alineó a Matteo Politano en el lugar del mexicano, luego de que el canterano del Pachuca venía siendo titular en los últimos partidos.

El motivo por el que Hirving ‘Chucky’ Lozano no entró a la convocatoria fue porque el 28 de diciembre dio positivo a Covid 19, cuando estaba de vacaciones en México. Su caso fue asintomático.

El siguiente partido de 'Chucky' Lozano y Napoli será el próximo domingo 9 de enero contra Sampdoria, aunque todavía se desconoce si el mexicano ya estará de regreso en el plantel. Cabe señalar que ya habrán pasado más de 10 días de que dio positivo, aunque estará en México hasta que dé resultado negativo.

Cuatro partidos se suspendieron debido al Covid

Debido a la alta cantidad de contagios en Italia, cuatro partidos programados para este jueves se suspendieron: Bologna vs Inter de Milán, Atalanta vs Torino, Fiorentina vs Udinese y Salernitana vs Venezia.

Italia: Casi 200 mil casos en un solo día

189 mil 088 casos positivos de coronavirus registró Italia el pasado miércoles 5 de enero, país que está presentando cifras récord, como el resto de varias naciones europeas.