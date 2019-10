Por falta de pago, deportistas se manifiestan en Conade

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo de deportistas y entrenadores se manifestaron en las instalaciones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, pues alegan no les han pagado sus salarios y becas deportivas.

La medallista olímpica en Beijing 2008, Tatiana Ortiz, compartió en su cuenta de Twitter una fotografía de los afectados, exigiendo la pronta resolución de este caso.

"Pocas veces voy a CONADE y hoy que decidí ir y me encontré con esto: atletas manifestándose. Desconozco las razones, pero me queda claro que nuestros atletas deberían estar en un gimnasio, una pista o una alberca, no aquí. Espero que se les atienda y se resuelvan sus peticiones", manifestó la secretaria del Deporte del PRI.

Pocas veces voy a @CONADE y hoy que decidí ir me encontré con esto , atletas manifestándose, desconozco las razones pero me queda claro que nuestros atletas deberían estar en un gimnasio, una pista o una alberca , no aquí ; espero que se les atienda y se resuelvan sus peticiones. pic.twitter.com/TBTCatgkqY — Tatiana Ortiz G (@TatsOrtiz) October 7, 2019

Según información de El Universal, por lo menos 13 entrenadores que trabajan en el Centro Nacional de Alto Rendimiento no cobran su salario desde hace 36 meses.

La misma fuente señaló que los pagos deberían de venir de parte de cada federación, pero los fondos de los que dichos organismos sacan para pagar la nómina proviene de la misma Conade.

Hasta el momento, la entidad presidida por Ana Gabriela Guevara no se ha pronunciado al respecto.