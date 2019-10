¡Pone el ejemplo! Cimarrones hace lo que Tigres no

ZACATEPEC, Morelos.- Aunque en principio se contemplaba el paro en la jornada de este fin de semana para toda división del fútbol mexicano en solidaridad por los Tiburones Rojos del Veracruz, la mayoría de los clubes optaron por simbólicamente no jugar durante los 3 minutos iniciales de sus partidos.

Como es sabido, lo que ha sido criticado por muchos, Tigres marcó dos tantos ante la misma escuadra jarocha en el tiempo, pues según Guido Pizarro, el acuerdo era un solo minuto; o bien otras versiones señalan a qué Ricardo Tuca Ferretti dió la indicación de no acatar el tiempo sin jugar.

Otro ejemplo fue el de América vs Necaxa, que no tuvo momento alguno de parón en el partido, No obstante el ejemplo vino desde el Ascenso MX en el Zacatepec vs Cimarrones.

En el "Coruco" Díaz, "Cañeros" y "cornudos" no se hicieron daño durante tres minutos, el lapso que los escualos solicitaron, de último momento, a los universitarios. Los sonorenses mantuvieron el balón con toques, mientras Zacatepec no hizo el esfuerzo por robarles la posesión en un duelo que finalizó con empate 0-0.