Pone Isaac Paredes a Hermosillo en el mapa

El 17 de agosto del 2020 será un día que quedará marcado por siempre en la memoria de Isaac Paredes por haber hecho su debut en Grandes Ligas, pero también para el beisbol

hermosillense.

Fue el pasado lunes cuando los ojos de todo México se enfocaron en el joven infielder de los Tigres de Detroit, quien tras ser considerado uno de sus mejores prospectos, por fin recibió la oportunidad y respondió pegando su primer imparable en la Gran Carpa.

“Fue algo muy bonito, muy emocionante, el estar cumpliendo el sueño de jugar en Grandes Ligas, ya gracias a Dios se nos dio eso, lo vivimos, lo soñamos y ya estamos compartiendo con las estrellas de Grandes Ligas.

Fue algo inesperado, la verdad, yo no sabía que venía al equipo grande, pero se me hizo muy raro porque todos me estaban felicitando en el avión, entonces dije ‘bueno, algo pasa aquí, tal vez me activen en la semana y estamos preparados para lo que venga’”, comentó ayer en entrevista con los medios.

El también jugador de los Venados de Mazatlán en la Liga Mexicana del Pacífico se fue de 4-1 al bat frente a los Medias Blancas de Chicago, pero además terminó impulsando las únicas dos carreras de los suyos en ese encuentro.

“Me sentí competitivo en ese turno ya que tenía embasado a Miguel Cabrera en tercera, en segunda a Jonathan Scoop y en primera a Cameron Maybin, tres de los jugadores más reconocidos que tiene Detroit ahora mismo, y estaba más obligado a

responder.

“En dos y dos, le adiviné un buen pitcheo (al lanzador rival), fue un cambio que estaba cerca de la zona, pero lo reconocí rápido, lo bueno. Y en tres y dos, quise poner la bola en juego y gracia a Dios se dio batazo oportuno, que es lo que estábamos esperando”.

Con su presentación, Paredes se convirtió apenas en el quinto hermosillense en debutar en Ligas Mayores, siendo Luis Carlos García el último que lo había conseguirlo, en el año 2002.

En el dugout rival también estuvo ese día otro jugador de la capital sonorense, Luis González, quien sin embargo se quedó en la banca y no pudo completar el doble debut para ex jugadores de la Liga Unison.

“Qué orgullo que salga otro hermosillense más, y otro de la Liga Unison, que es la que a mí me dio chance, la que me apoyó cuando yo no podía y no tenía los recursos para practicar este deporte.

“Él también debe de estar orgulloso de que sea otro hermosillense más en Grandes Ligas, espero verlo debutar en esta serie y que triunfe, que toda la ‘H’ se siente orgullosa de nosotros”, expresó Paredes.