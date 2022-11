Polonia, a recuperar la memoria

Fue en México 1986 la más reciente ocasión que disputó al menos los Octavos de Final y ahora, de la mano de un goleador como Robert Lewandowski, tratará de hacer historia.

El representativo polaco intenta recuperar la memoria y no tener una diferencia negativa de goles como lo vivió en sus últimas 3 asistencias a una Copa del Mundo.

Czeslaw Michniewicz ha batallado para encontrar la mejor versión de la Selección de Polonia, a la que tomó tras la salida del portugués Paulo Sousa, quien dejó al equipo para irse al Flamengo brasileño.

Por eso luce complicado que los polacos logren avanzar a Octavos al compartir grupo con Argentina y México, además de Arabia Saudita.

La Selección Mexicana ha enfrentado en 9 ocasiones a Polonia pero algunos recuerdos son amargos.

México tiene 3 triunfos por 3 empates y 3 derrotas ante los polacos.

El Tri ya encaró a Polonia en un Mundial, en Argentina 1978, siendo superado 3-1 en la Fase de Grupos de aquella catastrófica Copa del Mundo en la que el DT José Antonio Roca “predijo” que empataría con los polacos.

Fuera de ese compromiso, México sólo ha tenido amistosos con los europeos y justo en la década del 70, sufrió las otras 2 derrotas, con marcadores de 1-0 y 2-1.

El Tri y Polonia empataron a cero en 1993, mientras que las otras igualadas se dieron en amistosos en 2005 y 2011, con 1-1 en el marcador de los 2 compromisos.

Los triunfos de la Selección Mexicana sobre los polacos se dieron en los 80, un 5-0 y un 3-1, además del de 2017, victoria 1-0 con anotación de Raúl Jiménez.

Son ya 5 años del último encuentro entre estas Selecciones, que lucharán por clasificarse a Octavos de Final junto a la poderosa Argentina y ante Arabia Saudita.

Un gol de Raúl Jiménez en el minuto 13, tras asistencia de Javier Aquino, le dio forma a la victoria de México sobre Polonia, en un amistoso a finales de 2017.

Ese fue el último enfrentamiento entre estas Selecciones que ahora se verán las caras en el primer partido del Mundial de Qatar 2022. Polonia no contó con su máximo goleador, Robert Lewandowski, en aquel cotejo debido a que presentaba molestias musculares en el muslo izquierdo.

El delantero Robert Lewandowski es la mejor arma de Polonia pues es uno de los mejores atacantes del mundo.

El ahora futbolista del Barcelona tiene gol de diversas maneras, lo mismo define con un certero cabezazo como con un disparo colocado.

Además, Lewa sabe desmarcarse y suele botarse para acarrear balones desde afuera del área. Si sus compañeros le ponen centros, este atacante generará mucho peligro.

La Selección de Polonia sufre mucho a nivel defensivo sobre todo en las laterales, donde sus jugadores no son rápidos y dejan mucho qué desear en las coberturas.

Esto bien lo podría aprovechar el Tri, que cuenta con veloces y habilidosos volantes en los dos flancos de la cancha.

Además, los laterales polacos tienen poca salida por lo que incluso el DT Michniewicz podría salir con línea de 3 para no sufrir tanto en la zaga.