'Pollo' Saldívar, futbolista de Liga MX, publica comprometedora foto con su esposa

CIUDAD DE MÉXICO-. Alfredo 'Pollo' Saldívar, portero mexicano que se encuentra sin equipo después de algunos torneos complicados en Liga MX, dio de qué hablar en redes sociales, luego de una foto "caliente" que subió con su esposa.

El pasado lunes, el 'Pollo' Saldívar publicó en su cuenta de Instagram una comprometedora imagen con su esposa, en la que aparece agarrándole los pechos, para así tapárselos.

En esa misma publicación, el 'Pollo' Saldívar, quien hace meses "bromeó" con abrir una cuenta de OnlyFans, dio a conocer que él y su mujer son una pareja "swinger", una práctica que consiste en mantener una relación abierta y poder salir con otras personas.

"Si la química es perfecta, no importa cuantas conexiones hagamos. Y no es que nos gusten las cosas prohibidas, es que nos encanta saber que a nosotros nadie nos prohíbe nada. Porque para amarnos no necesitamos atarnos... nos queremos libres. Nosotros decidimos #SW", escribió el futbolista en la publicación.

'Pollo' Saldívar "amañaba" partidos, de acuerdo con Werevertumorro

El portero de 32 años, mismo que defendió las playeras de Pumas y Toluca, fue acusado por Werevertumorro de "amañar" partidos, sin decir su nombre. "Apostaba a ambos anotan", dijo el influencer y youtuber.