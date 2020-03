‘Pollo’ Ortiz relató cómo fue el momento en que lo corrieron de Televisa

Raoul ‘Pollo’ Ortiz habló sobre su salida de Televisa, situación que en su momento dio mucho de qué hablar, durante un Instagram Live con La Octava Sports.

No me lo esperaba. Me llamaron para una cita un sábado en la mañana. Me dijeron que estaba fuera. Pedí explicaciones, no me las quisieron dar. Argumentaron cosas muy absurdas", recordó el comentarista deportivo.