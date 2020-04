‘Pollo’ Briseño señaló que tuvo 'chance' de jugar en Europa tras Mundial Sub-17

El defensa de Chivas Antonio Briseño reveló para ChivasTv que cuando iniciaba su carrera, tuvo la oportunidad de jugar con las categorías inferiores de equipos como el Real Madrid y el Manchester City.

Después de ser campeón del mundo (con el Tri Sub 17) tuve la oportunidad de irme al Real Madrid Castilla, tuve la oportunidad de firmar al grupo del Manchester City, con el Mallorca o a un equipo ruso”, recordó.

No obstante, indicó que debido a la falta de información y el miedo no logró emigrar al futbol europeo.

“A los 17 años quedaba libre, era solo pagar el derecho de formación, y creo que me dio un poco de miedo, me decían ‘mejor quédate, consolidarte en México’, pero no imaginé que se iba a llenar de extranjeros, que se iba a acabar la regla del 20/11", relató.

A los 20 años tuvo otra chance, cuando se quedó cerca de llegar a la Serie A.

"Tuve un precontrato, no lo firme, con el Sassuolo de Italia", dijo.

Al final, llegó a jugar en el Feirense de la Liga de Portugal por dos temporadas, donde dejó buenas sensaciones.

Aunque al final no llegó a un equipo de mayor nombre en el Viejo Continente, Briseño se dijo contento de pertenecer al Rebaño Sagrado.

“No me arrepiento porque estoy en las Chivas, en el equipo más importante del México y estoy muy contento, poco o mucho estoy contento de lo que he hecho”, admitió.