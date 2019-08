'Pollo' Briseño rechazó ofertas en Europa por venir a Chivas

GUADALAJARA, Jalisco.- Antonio Briseño reveló que además de la oferta de Chivas, recibió propuestas del futbol de Turquía y Francia.

Sin embargo, en entrevista para ESPN, mencionó que las rechazó y que decidió regresar a la Liga MX para jugar con el Rebaño Sagrado.

“Cuando Chivas pregunta por ti y es equipo grande, empiezas a poner en balanza lo que es Chivas con tantos aficionados y afición, no se le puede decir nunca que no. Chivas, con mis posibilidades de estar en un grande de Europa, era difícil. Tomo la decisión de ir a uno de los más importantes del mundo”, manifestó el ‘Pollo’.

“A lo mejor no lo viví en la élite mundial, no lo viví ahí, no viví Champions. Claro que me gustaría jugarlo. Claro que me gustaría estar allá, pero tampoco me quita el sueño porque ya lo viví, entonces sé que las realidades no son como las pintan muchas veces”, afirmó.

Por otro lado, Briseño habló sobre la polémica con el arbitraje que ha involucrado al equipo de Guadalajara, mencionando que el VAR es una herramienta que ayuda al silbante, mas no a los clubes.

"Para eso está el VAR, ¿no?, ¿se equivocan cinco o seis, o qué? Si lo marcan, es porque lo están viendo ocho personas, si lo marcan es por algo. Es lo bueno que estamos en el área y generando jugadas", comentó.