'Pollo' Briseño llega a Guadalajara entre rumores de fichaje con Chivas

GUADALAJARA, Jalisco.- Antonio Briseño llegó la media noche del lunes a Guadalajara, con la intención de disfrutar de unas vacaciones, sin confirmar o desmentir los rumores que lo colocan como nuevo refuerzo de Chivas.

"Lo de Guadalajara no es oficial, no se ha dicho nada, ahorita pensando en vacaciones y una etapa bonita con mi familia. Ahorita hay muchos rumores pero no hay nada concreto todavía", señaló.