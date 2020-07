'Pollo' Briseño asegura haber olvidado incidente con Giovani Dos Santos

Luego de casi un año del incidente con Giovani Dos Santos en el Clásico Nacional, Antonio Briseño regresó a la Ciudad de México asegurando haber olvidado aquel momento, pero aprendiendo cosas nuevas, como a manejar sus tiempos y a cambiar sus tachones de metal por los de plástico.

Evidentemente tenemos que aprender de las situaciones, no fue la mejor entrada posible, o lo más limpia, pero sí vas cambiando tu forma de juego, las experiencias que vas teniendo en los partidos van moldeando tu forma de jugar, agarrando lo bueno, tengo 26 años, tengo que aprender de todas las experiencias que me pasan, buenas o malas, no cambió mi forma de jugar, pero sí cambió mi forma del timing, se practicó el timing, hablé con el profe Tena, me dieron trabajos”, explicó el ‘Pollo’.

En septiembre de 2019, Briseño se barrió de forma brusca hacia Giovani, dejándole una aparatosa lesión en la rodilla, por lo que el futbolista del Rebaño Sagrado fue sancionado por cuatro partidos. Posteriormente se lesionó, y fue esta serie de inconvenientes los que le quitaron la titularidad a manos de Gilberto Sepúlveda.

Actualmente esos momentos complicados están fuera de su mente, pues su único deseo es ir a Ciudad Universitaria y ganar en una nueva edición del Clásico la semifinal de la Copa por México al América.

“La verdad ahorita que me preguntas me acordé de eso, para mí no, enfrentar al América yo lo veo más como un clásico, un partido que no es normal, que tienes ganar, salir por todo, y lo veo de esa forma, es una bonita rivalidad que tenemos, y más ahora en pretemporada que para nosotros no es pretemporada, es un partido lo más real de Liga y más que es con América, con América no hay amistosos lo hemos visto”, expresó.

“Yo veo al América porque es un clásico, lo vamos a ganar como equipo, desde donde me toque estar, siendo titular, suplente, el equipo está muy bien conjuntado, esperando esta oportunidad y dar un golpe de autoridad que este clásico se va a ganar, queremos estar”, agregó.