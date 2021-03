'Pollo' Briseño: "No me arrepiento de nada de lo que dije, tendremos nuestra revancha"

GUADALAJARA, México.-Hoy en conferencia de prensa, Antonio 'Pollo' Briseño habló acerca de la dolorosa derrota que vivió con su equipo el pasado 14 de marzo en el Estadio Akron.

El defensor central del Guadalajara expresó que no se arrepiente de lo que había mencionado en la semana previa al clásico nacional, en donde decía que el club de Coapa no tenía identidad, ya que él así vive el futbol y que su club tendrá una revancha.

A final de cuentas es lo que pienso, es mi forma de ser, yo así vivo el futbol, yo no me arrepiento de nada de lo que dije.Tendremos una revancha, el futbol es así y esperemos que sea pronto y si no, no pasa nada, es un gran equipo el que nos vino a enfrentar, ganaron con justa razón".