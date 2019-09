¡Polémica en The Best! Jugador asegura que el no votó, pero aparece en la lista

MANAGUA, Nicaragua.- Juan Barrera, capitán de la Selección de Nicaragua, recurrió a sus cuentas en redes sociales para manifestar que él no participó en la votación para elegir al ganador del premio The Best 2019, que Lionel Messi ganó.

No Vote por los premios #TheBest2019 cualquier información sobre mi voto es falso , gracias. — Juan Barrera (@juanbarreranica) September 24, 2019

Para seleccionar al galardonado, periodistas, entrenadores de selecciones nacionales, así como sus capitanes son requeridos.

La controversia se ha esparcido porque el nombre del nicaragüense aparece en la lista de los votantes, a pesar de que él asegura no haberlo hecho, dando pie a que aficionados en redes sociales sospechen de un posible amaño. De acuerdo con la información publicada por FIFA, escogió a Messi, Sadió Mané y Cristiano Ronaldo.

“Yo no voté por Messi. El año pasado sí voté, pero esta vez no lo hice”, aseveró Barrera para La Prensa, medio de su país natal.

Explicó que en 2018, se le envió un enlace a su correo a su correo electrónico, pero este año no fue así.