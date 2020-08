Pirlo cuenta con Dybala y da por "acabado el ciclo" de Higuaín en la Juventus

(EFE).- Andrea Pirlo, nuevo técnico del Juventus, aseguró este martes que tras hablar con el argentino Gonzalo Higuaín ambos decidieron "separar los caminos" profesionales para la próxima campaña en el club turinés, en el que sí permanecerá su compatriota Paulo Dybala, que "nunca ha estado fuera del mercado y forma parte del proyecto".



Pirlo, que dirigirá desde el banquillo al Juventus la próxima campaña en sustitución de Maurizio Sarri, habló sobre los planes que tiene con algunos jugadores del equipo como los argentinos Dybala e Higuaín.



"Dybala nunca ha estado en el mercado y forma del proyecto siendo muy importante para mí. Respecto a Higuaín he hablado con él y lo admiro muchísimo. Ha completado un gran ciclo aquí, pero hemos decidido separar nuestros caminos ahora. Fue un gran campeón pero los ciclos se acaban", dijo Pirlo, en conferencia de prensa.



El técnico italiano tiene en mente un ataque formado por Dybala y el portugués Cristiano Ronaldo. "Dos jugadores de calidad siempre pueden jugar juntos, siempre que haya sacrificio", señaló.



"Cuantos más jugadores de calidad haya, más posibilidades habrá de ganar, pero siempre dentro de una estructura de equipo. El sacrificio y las ganas de trabajar por el equipo van a pesar", comentó.



Uno de los fichajes del club italiano para la próxima temporada es el brasileño Arthur Melo, procedente del Barcelona.



"Es un gran jugador. Lo he visto y admirado mucho en el Barcelona en estos años. Puede jugar de medio centro o de interior, es polivalente. Tiene gran calidad", afirmó.



Pirlo aseguró que en esta nueva etapa en el Juventus quiere "devolver la ilusión que faltó en el último periodo".



"Les he dicho a los jugadores que debemos tener siempre el balón, y cuando lo perdamos, debemos recuperarlo velozmente. Son dos conceptos básicos para meter en la cabeza de los jugadores", apuntó.