Pippen estaría molesto con Jordan por su presentación en ‘The Last Dance’.

De acuerdo con medios en Estados Unidos, Scottie Pippen no estaría nada contento con su ex compañero Michael Jordan, todo por la forma en la que se le muestra en su documental, “The Last Dance”.

La serie, que se transmitió a través de ESPN y Netflix, terminó la semana pasada, pero el ex alero presuntamente se encuentra disgustado pues las historias que se cuentan en el programa lo dejan ‘mal parado’.

"No sabía dónde me estaba metiendo. No se habla bien de mí hasta la serie contra Utah del 98", habría dicho Pippen, según publicaciones estadounidenses.

Durante el documental, se habla acerca del ex jugador en temas como su operación de rodilla y como por ello se negó a jugar en el arranque de la temporada 1997-98, su sueldo bajo en comparación con otras superestrellas de la liga, además de su ‘traición’ al no querer jugar los últimos minutos de las semifinales del 94 frente a los Knicks.

Scottie no es el único que ha mostrado su descontento con el contenido de The Last Dance, pues Horace Grant, otro de sus ex compañeros, dijo que el contenido del programa era 90 por ciento mentira y que este estaba orientado en hacer quedar a Jordan como un ‘santo’.