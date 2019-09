'Piojo' recordó que Decio de María lloró al despedirlo del 'Tri'

CIUDAD DE MÉXICO.- Miguel Herrera, que del 2013 al 2015 fue entrenador de la Selección Mexicana, recordó el momento en el que Decio de María, ex presidente de la Federación Mexicana de Futbol, le informó su despido del ‘Tri’, donde relató que el directivo llegó hasta las lágrimas.

De repente le entró una llamada (a Decio de María) regresó y me dijo 'ya no hay vuelta, estás fuera', nos quedamos fríos, hasta se puso a llorar, me dijo 'no entiendo'. Nos dimos la mano, le dije tu no tengas problema, tu no tuviste la culpa, la tuve yo porque te orillé a que te presionaran de esta forma", expresó el ‘Piojo’ en entrevista para TUDN.