'Piojo' estalla contra árbitro que admitió errores en Final del 2013

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días, el ex árbitro Paul Delgadillo manifestó que un error en su labor pudo haber ayudado al América en la Final del Clausura 2013, aquella épica final en la que el portero Moisés Muñoz empató el partido ante Cruz Azul, lo que llevó a tiempos extras, y al título de las Águilas en el Azteca.

“Fue un partido complicado, histórico, una final muy mediática. No hay un arbitraje perfecto, hay decisiones que influyen y otros factores como los errores que pudieron haber cometido los otros participantes del juego, los 22 jugadores. Insisto que la primera jugada es una falta evidente. Por el cúmulo de jugadores en el área no la percibo pero sin duda si el VAR hubiera estado en ese tiempo quizá se hubiera sancionado como falta”, finalizó.

La falta a la que hace referencia el silbante, es en el primer gol del club azulcrema, donde Aquivaldo Mosquera empató el global a un gol, pues hubo una falta de Francisco ‘Maza’ Rodríguez sobre Gerardo Flores, por lo que ese tanto no debió contar.

Ahora, Miguel Herrera, que en ese entonces se encontraba en su primera etapa como entrenador del América, calificó dichas declaraciones como ‘estupideces’, argumentando que Delgadillo no pudo haber estado a favor de su equipo cuando expulsó a Jesús Molina al 10’ del partido.

Siempre a todo pasado sale un tarado a decir estupideces y no puedo decirlo de otra forma, por ahí si me lo encuentro en la calle le diría que es un idiota porque expulsó a un jugador al minuto 10 sin tenerlo que expulsar y ahora sales a decir que me ayudaste en una Final”, espetó el ‘Piojo’.