'Piojo' Herrera abre las puertas en la Selección de Chile

CIUDAD DE MÉXICO.- La Selección de Chile tiene enamorado a Miguel Herrera.



Pese a que se encuentra a gusto con el América y a la espera de extender su vínculo con el club, el "Piojo" aseguró que dirigir a La Roja es un deseo pendiente.



Durante su etapa con Xolos, Herrera recibió una oferta para tomar a la Selección andina, pero el alto costo de su cláusula de rescisión evitó que comandara a la generación dorada de Chile.



Obvio que sí (le interesa) es una Selección muy interesante de dirigir a nivel mundial, tiene jugadores importantes en toda Europa y además jugadores que han salido del futbol local con mucha calidad y también en otras ligas.



"Me parece una generación extraordinaria, me gustaría dirigir alguna vez a esos jugadores: Gary Medel, Claudio Bravo, Arturo Vidal, son nombres conocidos a nivel mundial y el haber sido bicampeón de la Copa América no es fácil, eso habla de la buena generación que se formó", explicó Herrera en entrevista con el medio chileno En cancha.



Herrera ha expresado en múltiples ocasiones su ilusión por dirigir en el extranjero, especialmente Europa, pero tampoco le cierra la puerta a Sudamérica y el futbol chileno.



"Siempre están las puertas abiertas para dirigir en el extranjero, me siento a gusto en el América, club en el que trabajo actualmente, pero no descarto nada a futuro.