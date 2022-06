Philadelphia Union gana 2-1 a New York City y se lleva los tres puntos

Philadelphia Union ganó 2-1 contra New York City durante el partido celebrado este domingo en el Subaru Park. Philadelphia Union llegó con la intención de aumentar su puntuación después de empatar 1-1 en el último partido disputado frente a Cincinnati. Respecto al equipo neoyorquino, New York City no pasó de las tablas con un resultado de 1-1 ante Colorado Rapids. Tras el resultado obtenido, Philadelphia Union se quedó con el liderato de la MLS, mientras que New York City ocupó el segundo lugar al concluir el encuentro.

La primera mitad del encuentro comenzó de manera favorable para el once pensilvano, que estrenó el marcador con un gol de Uhre a los 9 minutos, finalizando el primer tiempo con el resultado de 1-0.

Tras el ecuador del partido llegó el gol para el once neoyorquino, que igualó el duelo por medio de un gol de Castellanos en el minuto 88. Pero posteriormente el once pensilvano adelantó a su equipo gracias a un tanto de Burke en el 96, durante el tiempo extra que decidió añadir el colegiado del encuentro, cerrando así el partido con un marcador final de 2-1.

Ambos entrenadores hicieron movimientos en los bancos de suplentes. El entrenador de Philadelphia Union dio entrada a Burke por Uhre, mientras que New York City dio entrada a Amundsen, Tinnerholm, Gabriel Pereira y Heber por Gloster, Gray, Rodríguez y Acevedo.

El árbitro mostró cinco tarjetas amarillas, una de ellas a Philadelphia Union (Carranza) y cuatro a New York City (Rodríguez, Callens, Castellanos y Moralez).

Tras la finalización del encuentro Philadelphia Union ocupó el puesto líder de la competición con 29 puntos, ocupando un lugar de acceso directo a las semifinales de conferencia, mientras que New York City se posicionó en segundo lugar con 27 puntos.