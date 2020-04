Pese a suspensión de JO, Ana Guevara mantiene su pronóstico de medallas

Aunque los Juegos Olímpicos de Tokio fueron aplazados para el próximo año, la dirigente de la Comisión Nacional del Deporte Ana Gabriela Guevara dijo que mantiene su pronóstico de 10 medallas para la delegación mexicana, asegurando que independientemente de la suspensión, los atletas mantendrán su ritmo de cara al 2021.

No sabemos finalmente cómo vaya a concluir este proceso global con el COVID-19 pero tenemos que ser pacientes. No echar las campanas al vuelo ni tampoco tomar esto como un tipo de ventaja. La condición deportiva de México en este momento es estable y la salud y el cuidado de los atletas nos va a dar garantías", opinó la ex velocista sonorense.