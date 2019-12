Pese a sanción, Rusia permanecerá como sede de Eurocopa y Final de Champions

Con todo y la sanción de cuatro años en contra del deporte ruso por dopaje, el país será la sede de los partidos de Eurocopa 2020 y la Final de la Champions League en 2021, informó Viacheslav Koloskov, presidente honorífico de la Unión de Futbol de Rusia.

Esa decisión no afecta de ninguna manera a la celebración de los partidos de la Eurocopa 2020 y a la Final de la Champions League. La decisión de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) no anula la decisión de la UEFA. No hay motivos para ello", argumentó el también vicepresidente de la FIFA a la agencia Interfax.