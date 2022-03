Periodista compara jugada de Gio Reyna con la de Maradona y esta fue la inesperada reacción de Reyna y Pulisic

CIUDAD DE MÉXICO-. No hubo goles en el partido entre México y Estados Unidos disputado el pasado jueves en Eliminatorias Concacaf, pero la jugada de Gio Reyna, del combinado norteamericano, fue la que se llevó los reflectores.

Cuando el futbolista estadounidense de Borussia Dortmund ingresó a la cancha del Estadio Azteca como revulsivo, se vistió de crack y humilló a varios futbolistas mexicanos, por lo que de inmediato, su jugada fue comparada a una que realizó Diego Maradona en el Mundial del 86.

Pero luego de que un periodista comparó la jugada de Gio Reyna con la de Maradona en conferencia de prensa, el mismo futbolista y Christian Pulisic tuvieron una reacción de vergüenza y mucha risa.

Periodista: “tu jugada fue como la de Maradona”

Gio Reyna (se caga de risa y Pulisic igual): “fue una buena carrera, pero no sirvió para nada”.

1.- tiene la cabeza bien puesta, sin duda. 2.- calla, sin querer, a los fanbois del USMNT



"No lo sé, solo fue una buena carrera, pero al final realmente no resultó en nada, sí, así que lo guardaré en el carrete de mi cámara, pero al final realmente no hizo nada por el equipo", dijo Gio Reyna.

Estados Unidos y su lucha por clasificar al Mundial Qatar 2022

El combinado de las 'Barras y las Estrellas' se perfila para clasificar al Mundial Qatar 2022 al estar en segundo lugar del Octagonal Final de Eliminatorias Concacaf, a falta de enfrentar solamente a Panamá y Costa Rica.