Periodista charrúa criticó a Antonio Briseño por demeritar liga uruguaya

Después de que Antonio Briseño, futbolista de Chivas, asegurara que sería una figura en el futbol argentino o uruguayo, el periodista charrúa Leandro Hernández despotricó contra el defensa.

Además, aludió a otro comentario del jugador del Guadalajara, que consideró que muchos hacen menos a la liga mexicana.

“‘Muchos demeritan la Liga MX’ y vos Briseño ¿qué haces con el Campeonato Uruguayo? No seas tan ridículo, venís acá y no tocas la pelota papá, te lo aseguro”, tuiteó Hernández.

“Muchos desmeritan la Liga MX” y vos Briseño qué haces con el Campeonato Uruguayo? No seas tan ridículo, venís acá y no tocas la pelota papá, te lo aseguro. https://t.co/mdOViTwjH2

Durante una entrevista con Fox Sports, el ‘Pollo’ realizó este comentario para argumentar que existe un gran nivel en los futbolistas aztecas.

Yo te juro que me voy a Uruguay o Argentina y soy figura, no te digo en Boca o River, pero en un equipo normal me va a ir, y no es por falta de calidad, sino por falta de oportunidades, hay demasiada calidad de jugadores aquí en México, y es de las ligas más difíciles de jugar", opinó.