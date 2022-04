Periodista argentino se burla de México previo a Mundial Qatar 2022 y dice no conocer a los jugadores

ARGENTINA-. Todavía faltan más de ocho meses para el partido de México vs Argentina en el Mundial Qatar 2022 cuando ya comenzó la polémica, luego de que un periodista argentino se burló del 'Tri' y sus jugadores.

La reacción de Emiliano 'Dibu' Martínez, el portero de Argentina, al decir que México era "fácil", no fue la única que molestó a la afición mexicana, sino también la de Flavio Azzaro, un periodista del país sudamericano que en varias ocasiones se ha burlado del futbol azteca.

"El grupo suena accesible. Arabia Saudita, rival a pedir. México no asusta, clasificó con lo justo, no está pasando buen momento, no tiene buenas figuras, Argentina generalmente le gana a México. No asustan los mexicanos, no asustan los polacos. Polonia tranquilamente le puede ganar a México"

"Los mexicanos se van a enojar conmigo. Para Argentina no es un problema México. México se tiene que preocupar por poder colarse segundo. Es un grupo de los que menos se iban a imaginarse los mexicanos. Para México, Argentina siempre es un problema", dijo el periodista.

Flavio Azzaro no conoce a los jugadores de México

"Los mexicanos, por H o por B están un poco más conocidos, en mi caso por un poco de pica por un comentario que hice del futbol mexicano. Los mexicanos me consumen, ya sea para putearme o para decirme tienes razón"

Además, el periodista argentino mostró una imagen de los seleccionados mexicanos y se rio al decir que solo conoce al arquero, Guillermo 'Memo' Ochoa. "Por algo es que no conocemos casi a ninguno", dijo.